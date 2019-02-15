Kayseri'deki Terör Operasyonu
1 saat önce
Kayseri'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü daha adliyeye sevk edildi.
Kayseri'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü daha adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 4 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi.
Zanlılardan dün adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu Muhammed M. tutuklanmış, Abdullah E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Kentte eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen terör örgütü üyelerine yönelik önceki gün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:42 Kaynak: AA
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