Kayseri'deki terör operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika

Kayseri'deki terör operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı serbest bırakıldı

Kayseri'de terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlılar, Irak'a sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürdürülüyor. Dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlı ile Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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