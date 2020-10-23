Kayseri'deki terör saldırısı davasının firari sanık sayısı, PKK'lı Tekiner'in yakalanmasıyla bire düştü - Son Dakika

Kayseri'deki terör saldırısı davasının firari sanık sayısı, PKK'lı Tekiner'in yakalanmasıyla bire düştü

23.10.2020 15:15
Kayseri'deki terör saldırısı davasının firari sanık sayısı, PKK'lı Tekiner'in yakalanmasıyla bire düştü, System.String[]

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere düzenlenen ve Mehmetçiklerden 15'inin şehit olduğu, 54'ünün de yaralandığı terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner'in Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirilmesiyle bu...

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere düzenlenen ve Mehmetçiklerden 15'inin şehit olduğu, 54'ünün de yaralandığı terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner'in Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirilmesiyle bu olaya ilişkin davada firari sanık sayısı bire düşmüş oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz 2019'da İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin, "Terör Arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer aldığı belirlendi.

Söz konusu teröristlerden birinin, örgütün sözde "Amed eyaleti" özel güç sorumlusu "Erhan Garzan Porsipi" kod adlı İshak Özçaktu olduğu tespit edildi.

"Porsipi. Bu akşam rahat uyuyacağım"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonun ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Porsipi. Bu akşam rahat uyuyacağım. Uzun zamandır peşindeydik. İnönü Stadı, Merasim Sokak, Kayseri, İstanbul, hepsinin intikamı alındı. Bu kırmızı başka kırmızı... Şükürler olsun. Bu olmadan gitseydim gözüm açık giderdim." ifadesini kullanmıştı.

Kayseri'de görülen davada beraat eden anne Vesfiye Tekiner'in savunmasında, "Oğlum Irak'ın Süleymaniye kentinde yaşamaktadır." dediği firari "Fırat/Botan" kod isimli Tekiner'in, MİT'in emniyetle iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanıp Türkiye'ye getirilmesiyle davada geriye sadece, hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Almanya'da iltica talebinde bulunduğu tespit edildikten sonra mahkemece yapılan iade taleplerine rağmen cevap alınamayan firari sanık Sait Karabulut kaldı.

Sanıklar Karabulut ve Tekiner'in, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "kasten öldürme", "nitelikli şekilde kasten öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya değiştirme" suçlamalarıyla yargılanmalarına Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

Saldırının planlayıcısına rekor ceza

4. Ağır Ceza Mahkemesinde 24 Ekim 2017'de başlayan ve 19 Nisan 2019'da karara bağlanan davada, saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen Kenan Çiçek'e "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçundan bir ve 15'er kez kasten öldürme suçlarından olmak üzere 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 54 kez ayrı ayrı 20'şer yıl, "tehlikeli madde bulundurmak"tan 18 yıl, "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 12 yıl ve "evrakta sahtecilik" suçundan 9 yıl olmak üzere sanığı 1119 yıl hapisle cezalandırmıştı.

Sanıklar Murat Talan ve Serkan Ay, "resmi evrakta sahtecilik"ten 4'er yıl, Abdullah Akbıyık aynı suçtan 6 yıl, Mehmet Oluk "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 7,5 yıl, Ümit Kepir ve Ekrem Uğur "silahlı terör örgütüne yardım etmek"ten 4 yıl 6'şar ay, Hamit Eroğlu ise "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, terör örgütü PKK/KCK'nın yöneticisi konumunda bulunan, Kayseri dahil Ankara ve İstanbul'da PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı eylemlerinin talimatını veren kişi olduğu kaydedilen, Kayseri'deki terör saldırısının talimatını veren firari sanık İshak Özçaktu ile diğer firari sanıklar Ferhat Tekiner ve Sait Karabulut'un dosyalarını tefrik etmişti.

Kayseri, Terör, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'deki terör saldırısı davasının firari sanık sayısı, PKK'lı Tekiner'in yakalanmasıyla bire düştü - Son Dakika

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