Kayseri'deki terör saldırısının faillerine 70'er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika
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Kayseri'deki terör saldırısının faillerine 70'er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

31.05.2022 16:40
Kayseri'deki terör saldırısının faillerine 70'er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

KAYSERİ'de 6 yıl önce çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen 15 askerin şehit olduğu saldırının faillerinden olan 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner'in de aralarında olduğu 5 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

KAYSERİ'de 6 yıl önce çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen 15 askerin şehit olduğu saldırının faillerinden olan 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner'in de aralarında olduğu 5 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Duruşma savcısı Tekiner ile 2 sanık hakkında 70'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu, diğer 2 sanık hakkında ise 10'ar yıla kadar hapis cezası istedi. Dava, karar verilmek üzere ertelendi.

PKK'lı terörist 'Fırat Botan' kod adlı Ferhat Tekiner, geçen yıl 23 Ekim'de MİT ve emniyet iş birliğinde düzenlenen operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Tekiner'in, 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen saldırının faillerinden olduğu tespit edildi. Tekiner'in, 15 askerin şehit olduğu ve 54 kişinin de yaralandığı Kayseri'deki patlamanın faili 'Kendal Deniz' kod adlı Kenan Çiçek'e eylemde kullanılan aracı çalarak teslim ettiği saptandı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı bulunan Tekiner, geçen yıl 4 Kasım'da tutuklandı. Tekiner'in ifadeleri doğrultusunda Diyarbakır'da gözaltına alınan 4 şüpheli de çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

Ferhat Tekiner ile diğer 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gereken duruşma, sanık ve müşteki sayısının fazla olması nedeniyle konferans salonunda görüldü. Ferhat Tekiner duruşmaya SEGBİS ile cezaevinden katılırken, diğer sanıklar salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, ana dava dosyasının halen Yargıtay'da olduğunu, akıbetinin beklendiğini söyledi.Önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirten sanık Tekiner, "Geçmişimde terör ile alakalı hiçbir bağlantım yok. Ben sadece oto hırsızıyım. Beni hamile eşim ile tehdit ettiler. Sınırı geçince de tutukladılar" dedi.Tutuklu sanıklardan açıktaki polis memuru M.Ö. ise, kendisinin terör örgütü ile yan yana anılmasının manevi olarak çok yıprattığını, örgüt ile hiçbir bağlantısı olmadığını öne sürdü.SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADIDuruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklayarak tüm sanıkların iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını istedi. Savcı, Ferhat Tekiner ile daha önce ana dava dosyasında yargılanıp, beraat eden Barış K. ve Mehmet A. hakkında 15'er kez 'kasten öldürme', 54'er kez 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' ve 'devletin birliğini bozma ve azaltma' suçlarından 1'er kez olmak üzere 70'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu, 'örgüt üyeliği' suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezası istedi.Polis memuru M.Ö. hakkında ise 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'suçluyu kayırma' suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası istenirken, sanıklardan S.A. hakkında ise 'örgüte yardım etme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mahkeme heyeti, verdiği ara karar ile tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre istemeleri üzerine duruşmayı karar vermek üzere ileri bir tarihe erteledi.


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Kaynak: DHA

Kayseri, Şehit, Fırat, Savcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'deki terör saldırısının faillerine 70'er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika


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