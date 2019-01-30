Son Dakika Haberleri: Kayseri'deki Thkp-C Operasyonunda 1 Tutuklama

Kayseri'deki Thkp-C Operasyonunda 1 Tutuklama

39 dakika önce

KAYSERİ'de, terör örgütü THKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 5 kişiden M.A.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'deki Thkp-C Operasyonunda 1 Tutuklama, System.String[]
KAYSERİ'de, terör örgütü THKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 5 kişiden M.A.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, terör örgütü THKP-C ile bağlantıları olduğu iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 4 kişi de serbest bırakıldı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:22 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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