Kayseri'deki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Kayseri'deki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'de meydana gelen motosiklet kazasında iki kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Hulusi Akar Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında Musa El Yunus ile ismi belirlenemeyen bir kişinin bulunduğu motosiklet, refüje çarptıktan sonra aydınlatma direğine çarptı. Kazada motosikletten savrulan Musa El Yunus ile ismi belirlenemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrasında polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı kazada, cenazelerin otopsi yapılmak üzere morga kaldırılması sonrasında yol yeniden trafiğe açıldı.

Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlattı.