Kayseri'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada yaralanan sürücüler ile Ali D, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kayseri 'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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