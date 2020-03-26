Son Dakika › Güncel › Kayseri'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Kayseri'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
6 saat önce
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hüseyin U. idaresindeki 38 VV 103 plakalı otomobil, Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'nda Mahmut A. yönetimindeki 38 ACN 930 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile Ali D, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 06:12 Kaynak: AA
Son Dakika İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı mesajı: Radikal kararlar almalıyız Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi Türkiye, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke oldu 102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi