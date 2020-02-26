Kayseri'deki trafik kazasında aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'deki trafik kazasında aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kayseri'deki trafik kazasında aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, System.String[]

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Mustafa Güney (51) idaresindeki 44 PT 241 plakalı hafif ticari araç, Kayseri- Malatya kara yolu Aşağı Kızıl Çevlik mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada sürücü ile oğlu Okan Güney'in (24) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan anne Yasemin (52) ve oğlu Efe Güney (12) ise Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mustafa Güney, Malatya, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:26 Kaynak: AA
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