Kayseri'deki trafik kazasında emekli öğretmen hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Ceran, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kayseri 'de otomobilin çarptığı emekli öğretmen hayatını kaybetti.

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