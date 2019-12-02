Son Dakika Haberleri: Kayseri'deki trafik kazasında emekli öğretmen hayatını kaybetti
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Kayseri'deki trafik kazasında emekli öğretmen hayatını kaybetti

6 saat önce

Kayseri'de otomobilin çarptığı emekli öğretmen hayatını kaybetti.

Kayseri'deki trafik kazasında emekli öğretmen hayatını kaybetti, System.String[]

Kayseri'de otomobilin çarptığı emekli öğretmen hayatını kaybetti.

Osman Çetin idaresindeki 38 JR 072 plakalı otomobil, Selimiye Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmek isteyen emekli öğretmen Serpil Ceran'a (60) çarptı.

Ağır yaralanan Ceran, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:48 Kaynak: AA
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