Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu
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Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 12'si tutuklandı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:35 Kaynak: AA
'de uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 12'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik, 2 ay süren teknik takip sonucu 19 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Önceki gün şafak vakti düzenlenen operasyona, çevik kuvvet ile asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu 157 polis katılmış 8 zanlı gözaltına alınmış, daha sonra firari 7 şüpheli daha yakalanmıştı.
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