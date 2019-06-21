Son Dakika Haberleri: Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu

20 dakika önce

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 12'si tutuklandı.

Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 12'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik, 2 ay süren teknik takip sonucu 19 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Önceki gün şafak vakti düzenlenen operasyona, çevik kuvvet ile asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu 157 polis katılmış 8 zanlı gözaltına alınmış, daha sonra firari 7 şüpheli daha yakalanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:35 Kaynak: AA
Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkentte 40 milyon liralık naylon fatura operasyonu Uyuşturucu imalathanesine çevrilen villada genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirildi! CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna ilişkin ilk açıklama Ahmet Türk'ten İstanbul seçimiyle ilgili açıklama: Biz bu seçimde demokrasi tarafıyız

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 19:55:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]