Son Dakika Haberleri: Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu

Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 4'ü tutuklandı.

Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 17'si, emniyetteki sorgularının ardından salıverildi.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen A.B, İ.P. ve C.C. ile hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçundan aranması olan E.Ç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Dün, 48 ekip ve 2 narkotik köpeğinin de katılımıyla 14 adrese şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli yakalanmış, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, tabanca ve pompalı tüfek ile uyuşturucu içiminde ve ticaretinde kullanılan aparatlar ele geçirilmişti.

Narkotik, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri: Pompeo YPG'lilerin çekildiği bilgisini teyit etti
İstanbul'da sahte para operasyonu: 1 milyon 330 bin dolar ele geçirildi Televizyon programında aradığı karısını, yakarak öldürdüğü ortaya çıktı Eşini öldürüp yaktıktan sonra orucunu açmış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 15:41:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]