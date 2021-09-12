Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında M.A'nın Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler, 6.15 gram sentetik kannabinoid maddesi ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.
M.A. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, yanında bulunan 2 kişiye ise uyuşturucu madde kullanımından cezai işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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