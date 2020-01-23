Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen S.G. ve R.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerce zanlıların ikametlerine düzenlenen operasyonda S.G. ve R.A. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 15,50 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:50 Kaynak: AA
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