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Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

28.12.2021 00:16

Son dakika habere göre Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde S.K. ve İ.G'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 193 gram uyuşturucu madde, 9 hap, 3 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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