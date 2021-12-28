Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde S.K. ve İ.G'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 193 gram uyuşturucu madde, 9 hap, 3 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika