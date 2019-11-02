Son Dakika Haberleri: Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

7 saat önce

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik 4 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 22 kilo kubar esrar ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama, System.String[]

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik 4 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 22 kilo kubar esrar ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Kocasinan ilçe merkezi ve Yazır mahallesinde 3 ev ve 1 iş yeri olmak üzere 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Adreslerde ve bir araçta yapılan aramalarda 22 kilo kubar esrar ve 1 adet sahte ehliyet ele geçirildi. Olayla ilgili F.G. (70), O.G. (68), C.D. (58) ve E.T. (54) gözaltına alınırken gözaltına alınan şahıslardan bazılarının gasp ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından aranma kaydı olduğu tespit edildi.


Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan E.T., O.G. ve C.D. tutuklanırken, F.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAYSERİ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:46 Kaynak: İHA
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