Kayseri'deki yabancı öğrenciler bayramlaşma programında buluştu - Son Dakika
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Kayseri'deki yabancı öğrenciler bayramlaşma programında buluştu

03.05.2022 13:44
Kayseri'deki yabancı öğrenciler bayramlaşma programında buluştu

Kayseri'de üniversite eğitim gören 120 ülkeden yaklaşık 150 öğrenciye yönelik bayramlaşma programı düzenlendi.

Kayseri'de üniversite eğitim gören 120 ülkeden yaklaşık 150 öğrenciye yönelik bayramlaşma programı düzenlendi.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Medeniyetin Burçları Derneğinin "Uluslararası Öğrenciler Akademisi" faaliyetleri kapsamında Ramazan Bayramı dolayısıyla dernek binasında etkinlik yapıldı.

Programa, Mali, Singapur, Pakistan, Bosna Hersek, Filistin, Sri Lanka, Togo, Azerbaycan, Kazakistan gibi ülkelerin öğrencileri katıldı.

Dernek Başkanı Ali Dursun, Afrika, Asya ve Avrupa ülkelerinden üniversite eğitimi için Türkiye'ye gelen yabancı öğrencilerle akademi programları düzenlediklerini anlattı.

Dursun, genellikle İslam beldelerinden gelen öğrencilerin Türkiye'de kendilerini yalnız hissetmemesi adına bir araya gelerek, bayramlaştıklarını söyledi.

İslam birliğini ve kardeşliğini önemsediklerini vurgulayan Dursun, "Yabancı uyruklu öğrencilerin kendilerini yalnız ve garip hissetmemesi için etkinlik yapıyoruz. Bizler sizlerin ailesiyiz." diye konuştu.

AK Parti Milletvekili Taner Yıldız da derneğin yalnızca Kayseri'de değil, dünyada istisna bir görev yürüttüğünü ve kültürleri birleştirici rol oynadığını belirtti.

Derneğin öğrencileri bir araya getiren ve sınırları ortadan kaldıran bir yapıda olduğunu anlatan Yıldız, "Biz, FETÖ'nün zamanında yaptığı gibi hoşgörü adına birçok değerlerini feda eden bir yapı içinden gelmiyoruz. Biz, değerlerimiz için dünyayı şekillendirmeye çalışan bir yapıdan geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da gönül ve kültür elçisi olan öğrencilerin ülkelerinde Türkiye'yi temsil edeceklerini vurguladı.

Birlikteliğin önemine dikkati çeken Büyükkılıç, öğrencilerin bayramını tebrik etti.

Öğrencilerden Moritanyalı Mezid Muhammed de ailesinden uzak olmasına rağmen bayramlaşma programında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Kırgızistanlı Perizat Akunova ise farklı kıtalarından gelen öğrencilerin Türkiye'de eğitim aldığını, aile sıcaklığının bu tür programlarla yaşatıldığını kaydetti.

Etkinliğe Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katıldı.

Kayseri'deki yabancı öğrenciler bayramlaşma programında buluştu
Kayseri'deki yabancı öğrenciler bayramlaşma programında buluştu
Kayseri'deki yabancı öğrenciler bayramlaşma programında buluştu
Kayseri'deki yabancı öğrenciler bayramlaşma programında buluştu
Kayseri'deki yabancı öğrenciler bayramlaşma programında buluştu

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Ramazan Bayramı, Üniversite, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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