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Kayseri'deki yangında ölen iki kardeş, Hatay'da toprağa verildi

6 saat önce

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, anneleri ekmek almak için markete gittiği sırada elektrikli ısıtıcının devrilip, kanepeyi tutuşturması sonucu çıkan yangında yaşamını yitiren Zeynep (3) ve Zehra Açıkgöz (2) kardeşler, memleketleri Hatay'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kayseri'deki yangında ölen iki kardeş, Hatay'da toprağa verildi, System.String[]

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, anneleri ekmek almak için markete gittiği sırada elektrikli ısıtıcının devrilip, kanepeyi tutuşturması sonucu çıkan yangında yaşamını yitiren Zeynep (3) ve Zehra Açıkgöz (2) kardeşler, memleketleri Hatay'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Yangın, dün saat 19.00 sıralarında Seydili Mahallesi Seyit Gazi Caddesi'nde Kader (22) ve Ahmet Açıkgöz (26) çiftinin oturduğu 3 katlı binanın giriş katındaki evde meydana geldi. Kader Açıkgöz, özel bir şirkette vinç operatörü olan eşi işte olduğu sırada, kızlarını evde yalnız bırakarak, ekmek almak için mahalledeki markete gitti. Bu sırada Zeynep ve Zehra'nın oyuncaklarıyla oynadığı  oturma odasında bulunan elektrikli ısıtıcı, bilinmeye bir nedenle kanepenin üzerine devrildi. Kanepenin tutuşmasıyla evde yangın çıktı. Eve döndüğünde dumanları gören Kader Açıkgöz, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürerek, sağlık ekipleriyle birlikte içeriye girdi. Yerde hareketsiz bulunan Zeynep ve Zehra'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. İki kardeşin cenazeleri, yapılan incelemeden sonra Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yanan odada, Zeynep ve Zehra'dan geriye kalan oyuncaklar yürekleri burktu.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Zeynep ve Zehra'nın otopsi işlemlerinin ardından yola çıkan cenazeleri, Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede gözyaşlarına hakim olamayan ve sinir krizi geçiren anne Kader ve baba Ahmet Açıkgöz'ü yakınları teskin etti. Açıkgöz ailesinin yaklaşık iki ay önce memleketleri Hatay'dan Kayseri'ye gittikleri öğrenildi.


Yahyalı, Kayseri, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 06:08 Kaynak: DHA
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