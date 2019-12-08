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Kayseri'deki yangında ölen iki kız kardeşin cenazeleri Hatay'da defnedildi

6 saat önce

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki evlerinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden iki kız kardeşin cenazeleri, memleketleri Hatay'da toprağa verildi.

Kayseri'deki yangında ölen iki kız kardeşin cenazeleri Hatay'da defnedildi, System.String[]

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki evlerinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden iki kız kardeşin cenazeleri, memleketleri Hatay'da toprağa verildi.

Antakya Mezarlık Kompleksi morgundan alınan Zeynep (3) ve Zehra Açıkgöz'ün (2) naaşları, öğle namazını müteakip aynı yerde kılınan cenaze namazının ardından Narlıca Mahallesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazede gözyaşlarına hakim olamayan ve sinir krizi geçiren anne Kader ve baba Ahmet Açıkgöz'ü yakınları teskin etti.

Açıkgöz ailesinin yaklaşık iki ay önce memleketleri Hatay'dan Kayseri'ye gittikleri öğrenildi.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Seydili Mahallesi Seyit Gazi Caddesi'de Kader Açıkgöz (22), kızları Zeynep (3) ve Zehra'yı (2) evde bırakarak alışverişe gitmiş, evdeki elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan zehirlenen iki kız kardeş hayatını kaybetmiş, cenazeleri dün kara yoluyla Hatay'a getirilmişti.

Kayseri, Yahyalı, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:04 Kaynak: AA
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