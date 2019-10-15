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Kayseri'deki "yol vermeme" kavgası

1 saat önce

Kayseri'de dün "yol vermeme" nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kayseri'deki

Kayseri'de dün "yol vermeme" nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kocasinan ilçesi Argıncık 3799. Sokak'ta, yol vermeme nedeniyle çıkan kavgada Ahmet Ulutekin'i yaraladığı, kardeşi Tercan Ulutekin'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Emre G.'nin (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocasinan ilçesinde dün meydana gelen olayda, Emre G. ile Tercan ve Ahmet Ulutekin kardeşler arasında yol vermeme meselesinden çıktığı belirtilen kavgada bıçaklanan Tercan Ulutekin olay yerinde hayatını kaybetmiş kardeşi ise yaralanmıştı.

Emre G. olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kocasinan, Kayseri, Tercan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:02 Kaynak: AA
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