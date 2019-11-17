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Kayseri Demirspor galibiyet hasret

6 saat önce

Kayseri Süper Küme'de 9.hafta sonunda tek galibiyet alamayan takım Kayseri Demirspor oldu.

Kayseri Demirspor galibiyet hasret, System.String[]

Kayseri Süper Küme'de 9.hafta sonunda tek galibiyet alamayan takım Kayseri Demirspor oldu.


14 takımın mücadele ettiği Mehmet Özet Süper Amatör Küme heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bir birinden kritik maçların oynandığı 9.haftada Kayseri Demirspor, oynadığı maçta Kocasinan Şimşekspor 3-2 mağlup oldu. Rakibi karşısında aldığı 3-2'lık mağlubiyet sonrası ligde tek galibiyeti olmayan takım olan Kayseri Demirspor bu hasretini ligin 10.haftasında sonlandırmak istiyor.


Ligde mücadele eden 14 takımdan 13 takım galibiyetle tanıştı. Kocasinan Şimşekspor karşısında 2-1 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan Kayseri Demirspor 9 kişi kalan rakibi karşısında sahadan 3-2'lık mağlubiyetle ayrılmanın üzüntüsünü yaşıyor. Kayseri Demirspor geride kalan 9.hafta sonunda 8 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı ve 1 puanla 14.sırada yer alıyor. - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 09:59 Kaynak: İHA
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