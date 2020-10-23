Kayseri'den Ankara'ya uyuşturucu madde getiren 3 kişi gözaltına alındı, 31 kilo 860 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'den Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı aldı.
Çalışma başlatan ekipler, Elmadağ ve Mamak'ta şüphelendikleri iki aracı durdurdu.
Söz konusu araçlarda yapılan aramada 31 kilo 860 gram esrar ele geçirildi.
Araçlardaki 3 zanlı hakkında "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kayseri'den Ankara'ya uyuşturucu madde getiren zanlılar yakalandı - Son Dakika