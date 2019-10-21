Son Dakika Haberleri: Kayseri'den bir ilk daha
Son Dakika Spor Kayseri'den bir ilk daha

Kayseri'den bir ilk daha

1 saat önce

Sakarya'da gerçekleştirilen Türkiye Kros Şampiyonasında mücadele eden sporcularımızdan bir ilk daha geldi.

Kayseri'den bir ilk daha, System.String[]

Sakarya'da gerçekleştirilen Türkiye Kros Şampiyonasında mücadele eden sporcularımızdan bir ilk daha geldi.


Sakarya Kentpark'ta yapılan Türkiye Kros Şampiyonasında toplam 167 atlet mücadele etti. Kayseri'den Şampiyonaya katılan sporcularımızdan Genç bayanlar kategorisinde Ayşe Ecer, Genç Erkekler kategorisinde Ahmet Mutlu ve Ömer Şen, U 23 bayanlar kategorisinde Burcu Subatan ve Fatma Arık, büyük erkekler kategorisinde Ersin Tekal elde ettiği sonuçlarla milli takıma girmeyi başardı.


Milli takıma girmeyi başaran sporcularımız Şampiyona sonrasında Sakarya'da yapılan kampa katıldı. Kayseri, sporcuların elde ettiği bu sonuçlarla Avrupa ve Balkan Kros Şampiyonasına en fazla sporcu veren il olma unvanını da kazanmış oldu.


Kayseri Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Murat Eskici, Şampiyonaya katılarak büyük başarı gösteren, Avrupa ve Balkan Şampiyonasına katılmaya hak kazanan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Türkiye, Sakarya, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Teröristler Resulayn'dan ambulanslarla kaçıyor
Suriye Milli Ordusuna bağlı birlikler Rasulayn'dan Ceylanpınar ilçesine çıkış yaptı PKK/YPG'liller 36 taciz atışı yaptı Beşiktaş CEO'su Gökhan Sarı görevinden istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 13:28:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'den bir ilk daha
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]