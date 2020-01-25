Kayseri'den Elazığ ve Malatya'ya arama kurtarma ekibi gönderildi - Son Dakika
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Kayseri'den Elazığ ve Malatya'ya arama kurtarma ekibi gönderildi

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi de 2 iş makinesi 4 personel, AFAD 2 araç 12 personel, itfaiye 3 araç 8 personel, İl Sağlık Müdürlüğü 3 ambulans 9 personel, sivil toplum kuruluşları da 3 araç 8 personelin bölgeye hareket ettiği öğrenildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi de 2 iş makinesi 4 personel, AFAD 2 araç 12 personel, itfaiye 3 araç 8 personel, İl Sağlık Müdürlüğü 3 ambulans 9 personel, sivil toplum kuruluşları da 3 araç 8 personelin bölgeye hareket ettiği öğrenildi. Ayrıca 20'nin üzerinde UMKE ekibi bölgeye gitmek üzere yola çıktı.

Kayseri'den Elazığ ve Malatya'ya arama kurtarma ekibi gönderildi

Kayseri, İtfaiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:32 Kaynak: AA
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