Kayseri'den Elazığ ve Malatya'ya arama kurtarma ekibi gönderildi - Son Dakika

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Kayseri'den Elazığ ve Malatya'ya arama kurtarma ekibi gönderildi
6 saat önce
Kayseri Büyükşehir Belediyesi de 2 iş makinesi 4 personel, AFAD 2 araç 12 personel, itfaiye 3 araç 8 personel, İl Sağlık Müdürlüğü 3 ambulans 9 personel, sivil toplum kuruluşları da 3 araç 8 personelin bölgeye hareket ettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:32 Kaynak: AA
Kayseri Büyükşehir Belediyesi de 2 iş makinesi 4 personel, AFAD 2 araç 12 personel, itfaiye 3 araç 8 personel, İl Sağlık Müdürlüğü 3 ambulans 9 personel, sivil toplum kuruluşları da 3 araç 8 personelin bölgeye hareket ettiği öğrenildi. Ayrıca 20'nin üzerinde UMKE ekibi bölgeye gitmek üzere yola çıktı.
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