Kayseri'den Elazığ ve Malatya'ya arama kurtarma ekibi gönderildi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi de 2 iş makinesi 4 personel, AFAD 2 araç 12 personel, itfaiye 3 araç 8 personel, İl Sağlık Müdürlüğü 3 ambulans 9 personel, sivil toplum kuruluşları da 3 araç 8 personelin bölgeye hareket ettiği öğrenildi. Ayrıca 20'nin üzerinde UMKE ekibi bölgeye gitmek üzere yola çıktı.