Kayseri'den geldiler, Ürgüp'te vurgun yaptılar - Son Dakika
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Kayseri'den geldiler, Ürgüp'te vurgun yaptılar

6 saat önce

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir hafta boyunca çeşitli evlerden hırsızlık yapan ve 350 bin değerinde eşya hırsızlığı yapan hırsızlık çetesi Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çökertildi.

Kayseri'den geldiler, Ürgüp'te vurgun yaptılar, System.String[]

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir hafta boyunca çeşitli evlerden hırsızlık yapan ve 350 bin değerinde eşya hırsızlığı yapan hırsızlık çetesi Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çökertildi.


Ürgüp'te son bir ay içerisinde meydana gelen hırsızlık olayları neticesinde Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri hırsızlık yapılan evlerin yakınlarında ki güvenlik kameralarını ve PTS kameralarını birer birer inceledi. Yaklaşık 1 hafta boyunca elde ettikleri tüm güvenlik kamera görüntülerini titizlikle inceleyen asayiş ekipleri hırsızlık olayına karışan iki aracı ve 5 şüpheli şahsı tespit etti. Tespit edilen şahıslar adeta birer suç makinesi çıkarken birçok ildeki mahkemelerce haklarında da arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezalarının olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri tarafından tespit edilen hırsızlara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan T.Ç, S.K, D.A, G.M, N.G 'nin Ürgüp'te gerçekleştirdikleri 7 hırsızlık olayında yaklaşık 350 bin lira değerinde ev eşyası, ziynet eşyası, nakit para ve elektronik eşya çaldıkları belirlendi.


"Hırsızların yöntemleri pes dedirtti"


Ürgüp'te tespit ettikleri evlere hırsızlık yapmak için giren şüpheliler herhangi bir kameraya yakalanmamak için başlarını kapatarak ve şalvar giyerek evlere girdi. Evlerde hırsızlık yapan şüphelilerin daha sonra dışarı çıkarken ise kıyafetlerini değiştirdikleri tespit edildi.


Ayrıca hırsızların kullandıkları arabalarda yapılan aramalarda ise çok sayıda çorabın bulunması polislerin dikkatlerinden kaçmadı. Olayı araştıran ekipler hırsızların evlere girerken plastik eldiven değil çorap kullandıklarını belirledi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından evden hırsızlık suçundan önce savcı karşısına çıkarıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan T.Ç, S.K, D.A,G.M,N.G isimli şahıslar tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şahıslardan T.Ç, S.K, D.A, N.G tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çökertilen hırsızlık çetesinin lideri olduğu öğrenilen T.Ç. isimli kadının 70 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Ürgüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
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