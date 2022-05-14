Kayseri'den gelen heyet Şarkışla'daki çiftçilerin sorunlarını dinledi - Son Dakika
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Kayseri'den gelen heyet Şarkışla'daki çiftçilerin sorunlarını dinledi

14.05.2022 18:09
Kayseri'den gelen heyet Şarkışla'daki çiftçilerin sorunlarını dinledi

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ve Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Dünya Çiftçiler Günü'nde Sivas'ın Şarkışla ilçesini ziyaret etti.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ve Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Dünya Çiftçiler Günü'nde Sivas'ın Şarkışla ilçesini ziyaret etti.

İlçede çiftçilerin tarlalarında incelemelerde bulunan Akay ve Dede'ye, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik ile yönetim kurulu üyeleri Halis Lektemur ve Ali Türk eşlik etti.

Kayseri'den gelen heyet daha sonra bir çay bahçesine çiftçilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Burada çiftçileri kutlayan Akay, çiftçilerin sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Çiftçinin desteğe, moral ve motivasyona ihtiyacı vardı. Bu kapsamda Şarkışla'da hem tarlada hem de çay bahçesinde çiftçilerimizle bir araya geldik. Onların sorunlarını dertlerini dinliyoruz." diye konuştu.

Savaş ve salgın hastalıklar başta olmak üzere dünyadaki son gelişmelerin çiftçiliğin ne kadar önemli hale geldiğini gösterdiğini vurgulayan Akay, şunları kaydetti:

Ülkelerin, kendi ihtiyacını karşılayacak ürünleri yetiştirmesinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Çiftçilerimizin de bunu yapabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Şirketler, şeker fabrikaları, kooperatifler, kamu kuruluşları, bakanlıklar çiftçiye her türlü desteği, yardımı sağlamalılar. Bizim çiftçimizin gücü var. Sadece elinden tutulmaya ihtiyacı var."

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Kaynak: AA

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