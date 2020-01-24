Kayseri'den İdlib'e 23 tır insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Kayseri'den Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine 23 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Yolun İyilik Olsun" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında hayırseverlerin katkılarıyla toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan tırların uğurlanması amacıyla Hunat Mahallesi'ndeki otoparkta tören düzenlendi.



İl Müftüsü Şahin Güven, burada yaptığı konuşmada, yardım kampanyasına Kayseri'den güçlü bir destek verdiklerini söyledi.

Hayırseverlere teşekkür eden Güven, şunları kaydetti:

"23 tırın 9'unda un, 8'inde patates, 2'sinde muhtelif gıda malzemesi, 2'sinde barınma ve kalan 2'sinde de kıyafet ile ayakkabı var. Bu 23 tırdan oluşan yardım malzemelerinin maddi değeri 1 milyon 237 bin 950 liradır. Özellikle İdlib'de bombardıman altında kalan kardeşlerimizin sınırımıza yığılmaları sonucunda başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, İçişleri Bakanlığımızın ve Diyanet İşleri Başkanımızın yapmış olduğu yardım çağrılarına böyle güçlü bir destek veriliyor. Bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum."

Güven, Kayseri'den son 4 yılda Suriye'ye 566 tır yardım gönderildiğini sözlerine ekledi.

Programda, dua edilmesinin ardından insani yardım malzemesi taşıyan 23 tır yola çıktı. Törene, Vali Şehmus Günaydın ve Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık da katıldı.