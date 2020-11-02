Kayseri'den İzmir'deki depremzedelere battaniye yardımı - Son Dakika

Kayseri'den İzmir'deki depremzedelere battaniye yardımı

02.11.2020 16:08
Kayseri'den İzmir'deki depremzedelere battaniye yardımı, System.String[]

KAYSERİ Valiliği öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı kuruluşlar, İzmir'deki deprem nedeniyle mağdur olan vatandaşlara 2 bin 400 adet battaniye gönderdi.

KAYSERİ Valiliği öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı kuruluşlar, İzmir'deki deprem nedeniyle mağdur olan vatandaşlara 2 bin 400 adet battaniye gönderdi.

İzmir'de 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Kayseri'de de harekete geçildi. Kayseri Valiliği öncülüğünde Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Organize Sanayi Bölgesi, Mimarsinan OSB ile İncesu OSB tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 2 bin 400 adet battaniye İzmir'e gönderildi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, deprem bölgesine gönderilen yardımla ilgili yaptığı açıklamada, "İzmir ilimizde yaşanan deprem felaketinden dolayı büyük üzüntü duyduk. Depremde hayatını kaybeden, yaralanan vatandaşlarımızın aileleri ile dayanışmak, acılarını paylaşmak, bölgedeki yaraların sarılmasına yardımcı olmak amacıyla hızla harekete geçtik. Kayseri Valiliğimizin öncülüğünde TOBB'a bağlı Odalar ve Borsamız ve Organize Sanayi Bölge Müdürlüklerimizle koordineli bir şekilde depremzede kardeşlerimizin yaşadığı felaketin acısını paylaşarak, azaltmak amacıyla yanlarında olmaya çalıştık. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla dayanışma içinde olan ve yaraların, acıların sarılması hususunda gereken hassasiyeti gösteren bütün kurumlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Kayseri'den İzmir'deki depremzedelere battaniye yardımı
Kayseri'den İzmir'deki depremzedelere battaniye yardımı
Kayseri'den İzmir'deki depremzedelere battaniye yardımı
Kayseri'den İzmir'deki depremzedelere battaniye yardımı

Organize, Kayseri, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'den İzmir'deki depremzedelere battaniye yardımı - Son Dakika


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