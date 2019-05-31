KAYSERİ'den Kamplardaki Çocuklara Bayramlık

Uğurlama töreninde konuşma yapan İl Müftü Yardımcımız Ahat Taşcı, "TDV Kayseri Şubesi olarak Suriye'de kamplarda zor şartlar altında yaşayan mağdur ve mazlum kardeşlerimize daima yardım elimizi uzattık ve uzatmaya da devam edeceğiz.

Bugün göndereceğimiz bu yardım tırlarımızın 1'inde un, 1'inde de muhtelif gıda, şekerleme ve oyuncaklar bulunmaktadır. Yaklaşık 300 bin TL değerindeki bu 2 tır'lık yardımımızı Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız inşaallah. Özellikle çocuklarımızı sevindirecek bayram şekeri ve oyuncak gönderiyoruz.

Bu yardım tırlarını Kayserimizin hayırsever iş adamları ve sanayicilerinin destekleriyle bölgeye göndermekteyiz. Yardım ve katkıları sebebiyle tüm hayırseverlerimize ve iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Yüce Mevla içinde bulunmuş olduğumuz Ramazan ayımızı bizlere hayırlı ve bereketli eylesin." diyerek sözlerini tamamladı.

Daha sonra İl Müftü Yardımcımız Sayın Taşcı tarafından yapılan duanın ardından yardım tırları Suriye'ye doğru uğurlandı.