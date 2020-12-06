Kayseri'den kardeş şehir Mostar'a 50 bin adet maske ve dezenfektan - Son Dakika

KAYSERİ'nin kardeş şehri olan Bosna Hersek'in Mostar şehrine Büyükşehir Belediyesi tarafından 50 bin adet maske ve dezenfektan gönderildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, " Kayseri'nin dost ve kardeş şehri güzel Mostar'a, dayanışma içerisinde olduğumuzun göstergesi olarak maske ve hijyen malzemelerini ulaştırmanın mutluluğunu yaşamaktayız" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehri Mostar arasında kurulan gönül köprüsü, dayanışmayla sürdürülüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla dost ve kardeş şehir Mostar'a dayanışmanın bir göstergesi olarak belediye kuruluşları olan KAYMEK tarafından hazırlanan 50 bin adet maske ile KASKİ'nin ürettiği dezenfektan ve hijyen malzemeleri Mostar'a gönderildi. Mostar'a gönderilen maske ve hijyen malzemelerinin yanında Başkan Büyükkılıç'ın, "Gönül coğrafyamız Bosna Hersek'te köklü medeniyetimizin değerleriyle yüzyıllardır kalbi bizimle çarpan Evladı Fatihan canlarımız bizim en özel emanetlerimizdir. Mesafeler olsa da gönüllerimizin her daim bir olduğu aşikardır" mesajı yer aldı.