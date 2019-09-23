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Kayseri'den kısa kısa

1 saat önce

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, 15 Ağustos - 14 Eylül tarihleri arasında yaptığı faaliyetlere ilişkin açıklamada bulundu.

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Kayseri Emniyet Müdürlüğü, 15 Ağustos - 14 Eylül tarihleri arasında yaptığı faaliyetlere ilişkin açıklamada bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma veya özendirme" suçlarından 199 olayda, 325 kişiye yasal işlem yapıldı.

Haklarında işlem yapılan kişilerden 26'sı tutuklanırken, 12'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, biri kasten öldürmeye teşebbüs, diğeri de kasten yaralama olmak üzere iki olayda 6 şüpheli yakaladı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri de kentte haklarında çeşitli suçlardan araması bulunan 531 kişiyi yakaladı, bunlardan 201'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ise kayıp müracaatı alınan 93 kişiden 85'ini buldu, 8 kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:22 Kaynak: AA
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