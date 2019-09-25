Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "İtfaiye Haftası" dolayısıyla itfaiye personeli ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan ve itfaiye personelini ziyaret eden Büyükkılıç, öğle yemeğini itfaiye erleriyle birlikte yedi.

Büyükkılıç, itfaiye çalışanlarına Kayseri'de yapmış oldukları fedakarca hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Çaba Derneği'nden Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Çaba Derneği temsilcileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Çaba Derneği'nin sağlık elçisi olarak Kayseri'ye gelen Balçiçek İlter, Büyükkılıç ile bir süre görüştü. 7 Ekim'de düzenleyecekleri toplantıyla ilgili Büyükkılıç'a bilgi veren İlter, "Evimizin Sağlık Elçileri Projesi için evimiz gibi hissettiğimiz Kayseri'deyiz. 7 Ekim'de sağlık farkındalığının artırılması için Kadir Has Kültür Merkezi'nde bir toplantı yapacağız. Toplantımıza herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlığın önemini vurgulayan Memduh Büyükkılıç ise toplumun sağlıklı yetişmesine yönelik çalışmaları da yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden biri olarak gördüklerini kaydetti.

4. Kayseri Bilim Şenliği

4. Kayseri Bilim Şenliği 27-29 Eylül tarihleri arasında yapılacak.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bilim merkezi vasıtasıyla bilimi daha geniş kitlelere sevdirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

27 Eylül Cuma günü Kayseri Bilim Merkezi'nde başlayacak ve üç gün sürecek olan şenlik, birbirinden farklı aktivitelere ev sahipliği yapacak. TÜBİTAK 4007 bilim şenlikleri çağrısı kapsamında desteklenen 4. Kayseri Bilim Şenliği, 100'e yakın atölye ile bilim meraklılarını bir araya getirecek.



Şenlik süresince bilim gösterileri, sahne gösterileri ve farklı temalarda etkinlikler yapılacak.