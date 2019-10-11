Kayseri'den kısa kısa

Talas Belediyesi aileler, çocuklar ve gençler için psikolojik destek projesi başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, çocuklarda ve gençlerde sınav kaygısı, aile içi iletişim sorunları ve boşanma sürecinde çocuk psikolojisi konularının ele alınacağı proje, "Sağlıklı nesil, mutlu yaşam" sloganıyla faaliyete geçirildi.

Talas Belediyesi personeli psikolog Gamze Akçura tarafından verilecek danışmanlık hizmeti ile daha huzurlu ailelerde daha mutlu nesillerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yer alan Talas Belediyesi Kapalı Çocuk Parkı ve Kadın Kültür Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi'nde ücretsiz olarak verilecek danışmalık hizmetinden yararlanmak için randevu almak gerekiyor.

Pazar günleri hariç haftanın 6 günü verilecek olan danışmanlık hizmeti çocuklarda ve gençlerde sınav kaygısı, aile içi iletişim sorunları ve boşanma sürecinde çocuk psikolojisi konularını kapsıyor.

"Patentle Türkiye" yarışması

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen "Patentle Türkiye" yarışmasının ikincisine başvurular başladı.

Teknopark'tan yapılan açıklamada, başvuru, tarifname yazımı, yarışma prosedürleri gibi konu başlıklarında Erciyes Üniversitesi öğrencilerine yönelik olarak Erciyes Teknopark tarafından bilgilendirme toplantısı organize edildi.

Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, toplantıda şunları kaydetti:

"Ülkelerin ekonomik ve teknolojik açıdan gelişmesinde fikri ve sinai mülkiyet hakları oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Patent konusunda farkındalık oluşturabilmek, Türkiye'nin 11 araştırma üniversitesi arasında yer alan Erciyes Üniversitesinin öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Teknopark olarak buluş yapmanın öğrencilik sürecinden başlaması adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu doğrultuda Erciyes Teknopark Fikri Haklar Birimimiz de hem akademisyenlerimize hem de öğrencilerimize patent başvuru süreçlerinde ücretsiz rehberlik hizmeti vermektedir. Bugünkü bilgilendirme toplantısı da bu amaçla gerçekleştirilen faaliyetlerden sadece biridir. Yarışmaya başvurmak isteyen tüm öğrencilerimiz başvuru öncesi veya sonrasında teknoparkımızdan destek alabilirler."

Yeşilhisar Palyatif Bakım Merkezi açıldı

Kayseri Sağlık Müdürlüğü, Yeşilhisar Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle yapımına başlanan Yeşilhisar Palyatif Bakım Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, açılışta yaptığı konuşmada, Kayseri'de sağlık alanında Türkiye'de örnek çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Palyatif bakım merkezinin bunlardan biri olduğunu anlatan Benli, "Kayseri'ye geldiğimizde palyatif bakım merkezlerindeki toplam yatak sayısı 18'di, şu an ise 64 palyatif bakım yatağına ulaşmış bulunmaktayız. Kayseri Şehir Hastanemizde Çocuk Hematoloji Kliniğinin içerisine 7 yataklı bir palyatif bakım merkezi kurmayı planlıyoruz. Pınarbaşı ve Yahyalı'dan sonra şimdi de Yeşilhisar'da palyatif bakım merkezini açmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dua edildi ve merkezin açılışı gerçekleştirildi.