Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'ye yeni kütüphaneler kazandırmak için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Kütüphanesi yanındaki konservatuvar binasını taşıyarak kütüphaneye dönüştürme çalışmaları başlattıklarını, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi'nin son katının da kütüphane olacağını belirtti.

Eğitime destek için yeni yatırımlar yapmaya devam ettiklerini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"3. Kayseri Kitap Fuarı'nın da gösterdiği gibi okuma ilgisinin her geçen yıl arttığı bir şehrimiz var. Ayrıca öğrencilerimiz çalışmak için kütüphanelerimizi tercih ediyorlar. Bu ihtiyaçlardan hareketle Büyükşehir Belediyemizin yanındaki konservatuvar binamızı Talas Yolu- Erciyes Üniversitesi karşısında bulunan yeni binasına taşıdık ve eğitimlerini yeni yerinde sürdürmeye başladı. Konservatuvar binamızı ise hemen yanında bulunan 800 kişilik Merkez Kütüphanesi ile birleştirerek kütüphaneye dönüştüreceğiz. Konuyla ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. Kısa sürede kütüphanemizi tamamlayarak 800 kişilik kütüphanenin kapasitesini yüzde 50 oranında artırmış olacağız."

Büyükkılıç, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi'nin son katını da düğün salonu olarak değerlendirmek yerine kütüphaneye dönüştürme kararı aldıklarını sözlerine ekledi.

Talas Belediyesi'nden tuz ihalesi

Talas Belediyesi, kışın yollarda oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı yol güvenliğini sağlamak amacıyla 2 bin ton göl tuzu alımı ihalesi yaptı.

Belediye Konferans Salonu'nda 5 firmanın katılımıyla gerçekleşen ihaleyi Santuz Madencilik firması kazandı.

İhaleye giren firmalar ve verdikleri teklifler şöyle oluştu:

"Santuz Madencilik 229 bin TL, Çınar Tuz 270 bin TL, Muen İnşaat 279 bin TL, Koyuncu Nakliye 284 bin TL, Safbir Tuz 350 bin TL."