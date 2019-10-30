Son Dakika Haberleri: Kayseri'den kısa kısa
Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'den kısa kısa

59 dakika önce

Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ü makamında ziyaret etti.

Kayseri'den kısa kısa, System.String[]

Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ü makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Uzunluoğlu, ziyarette Karabörk'e çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Uzunluoğlu, ilçede yerel yönetimler ve kamu kurumları arasında iyi bir diyalog ve çalışma ortamı olduğunu belirtti.

Uzunluoğlu'na ziyareti için teşekkür eden Karabörk de Kayseri'nin huzur ve güvenliği için her türlü çaba ve gayreti göstereceğini kaydetti.

OSB Teknik Koleji öğrencilerinden derece

OSB Teknik Koleji 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Kros Müsabakaları'nda birçok madalya kazandı.

Kolejden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü Atletizm İl Temsilciliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında müsabakalar düzenlendi.

OSB Teknik Koleji öğrencilerinden Dilan Çukurçam 3000 metre bireyselde, Fatmanur Bıyık, Zehra Karaarslan, Fatma Nur Şener ve Yaren Yıldız ise takım olarak 3000 metre kros koşularını birincilikle tamamladı.

Menduh Uzunluoğlu, Kamil Karabörk, Karabörk, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fiat Chrysler ile PSA birleşme görüşmeleri yapıyor
Danışmanlarına yer tutturamayan AK Partili vekiller, grup toplantısına erken gitti Deutsche Bank, üçüncü çeyrekte 832 milyon euro zarar etti Alacaklarının ödenmesini isteyen işçiler vinçte eylem yaptı, maaşları yattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 17:07:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'den kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]