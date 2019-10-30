Kayseri'den kısa kısa

Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ü makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Uzunluoğlu, ziyarette Karabörk'e çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Uzunluoğlu, ilçede yerel yönetimler ve kamu kurumları arasında iyi bir diyalog ve çalışma ortamı olduğunu belirtti.

Uzunluoğlu'na ziyareti için teşekkür eden Karabörk de Kayseri'nin huzur ve güvenliği için her türlü çaba ve gayreti göstereceğini kaydetti.

OSB Teknik Koleji öğrencilerinden derece

OSB Teknik Koleji 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Kros Müsabakaları'nda birçok madalya kazandı.

Kolejden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü Atletizm İl Temsilciliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında müsabakalar düzenlendi.

OSB Teknik Koleji öğrencilerinden Dilan Çukurçam 3000 metre bireyselde, Fatmanur Bıyık, Zehra Karaarslan, Fatma Nur Şener ve Yaren Yıldız ise takım olarak 3000 metre kros koşularını birincilikle tamamladı.