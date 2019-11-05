Kayseri'den kısa kısa

Kocasinan Belediyesi, "Kocasinan Gönüllüsü Projesi" ile bugüne kadar 112 bin 823 kişinin yüreğine dokundu.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, belediye meclis üyeleriyle birlikte ihtiyaç sahipleri için kurulan Sosyal Market ve İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtma Merkezini ziyaret etti.

Sosyal belediyecilik çalışmalarının vatandaşın refahı ve mutluluğuna katkı sunduğunu ifade eden Çolakbayrakdar, 2017 yılında hayata geçirdikleri "Kocasinan Gönüllüsü Projesi" ile vatandaşların yüreğine dokunduklarını belirtti.

30 ay önce faaliyete geçirdikleri Sosyal Market'te kullanılmamış malzemeler bulunduğunu ve ilçe sakinlerinin "Dost Eli" diye adlandırdıkları karta yüklenen puanlarla buradan ihtiyaçları doğrultusunda istedikleri ürünleri alabildiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Gönüllülük esasına dayanan sistemle hayırseverlerimizin verdiği ürünleri, vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bu marketten bu zamana kadar 125 bin 724 parça ürün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 30 ayda 5 bin 916 aile olmak üzere toplam 29 bin 580 kişinin yüreğine dokunuldu. İkinci El Eşya Toplama Merkezinde ise vatandaşlarımızın vermiş olduğu ikinci el kıyafetler, çeşitlerine ve kullanılabilirlik durumlarına göre ayrılıyor. Kullanılmayacak halde olan ürünler ise tadilatları yapılıyor, yıkanıp ve ütüledikten sonra eşyalar raflardaki yerini alıyor. Bu merkezde 401 bin 688 parça ürün vatandaşlara ulaştırıldı. Bu zamana kadar 22 bin 537 aile olmak üzere 83 bin 243 kişiye ulaşıldı. Bu noktada duyarlılık gösteren herkese teşekkür ederim. Önce Allah'ın rızasını alıp sonra vatandaşlarımızın yarasına merhem olabiliyor, gönüllerini kazanabiliyorsak ne mutlu bizlere."

Palancıoğlu'ndan meclis üyelerine bilgilendirme

Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 37. Genel Kurul Toplantısına katılan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, meclis üyelerine bilgilendirmede bulundu.



Avrupa Konseyi'ne Türkiye'yi temsilen katıldığını ifade eden Palancıoğlu, AB'nin Strazburg Meclisi'nin daha çok siyasi ve politik kararların alındığı bir merkez olduğuna dikkat çekti.

Burada 47 ülkeden 350 meclis üyesinin bulunduğunu anlatan Palancıoğlu, şunları belirtti:

"Türkiye'den ise 18 temsilcisi yer almaktadır. Bu toplantılarda ülkemizin bildirimlerini sunuyor, açıklamalarda bulunarak haklı davalarımızı gündeme getiriyoruz. Barış Pınarı Harekatı tam anlamı ile özelikle Avrupa için büyük sürpriz olmuştur. Bunu bizzat orada gördük ve yaşadık. Hem Amerika'ya hem Rusya'ya barışı masada kabul ettirerek, Türkiye büyük bir başarıya imza atmıştır. Çünkü kendi hazırladıkları plan ve projelerini bozan bu harekat karşısında güçlü Türkiye'nin dik duruşuna bir kez daha tanık oldular. Bu toplantıların çok başarılı geçtiğini açıkça ifade etmek istiyorum. El ele verdiğimiz takdirde ülkemizi kimse parçalayamaz."

Talas Belediye Meclisi toplandı

Talas Belediye Meclisi, kasım ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında, Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda 13 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, gündemin ilk maddesinde yer alan Enerji Kentleri Birliği'ne üye olunması talebi oy birliği ile kabul edilirken, çeşitli imar konularını içeren gündem maddeleri de karara bağlandı.



Oturumda gündem dışı söz alan CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, Yalçın'a, demokrasiye yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

İlçenin Zincidere Mahallesi'nde yer alan ve 12 Eylül'de hapishane olarak kullanılan binanın geçen aylarda yıkıldığını hatırlatan Çalıksoy, "Gençlerimizin, kardeşlerimizin sırf siyasi görüşlerinden dolayı işkenceye tabi tutulduğu mekanın yıkılmış olması bir nebze de olsa 12 Eylül askeri darbesinin Kayseri'deki izlerini ortadan kaldırmıştır. Grubum adına, sayın başkanımızın demokrasiye bağlılığından ve göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı kendisine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalıksoy, aynı yerde bulunan tarihi yetimhane binasının, sosyal amaçlı bir tesis olarak hizmete sunulmasını talep etti.