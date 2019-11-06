Kayseri'den kısa kısa

Talas Belediyesi, YAPEX Restorasyon Kültür Mirası ve Koruma Fuarı'nda stant açtı.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya'da açılan fuarda Talas'ın tarihi ve kültürel zenginlikleri sergileniyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Meclis Üyesi Murat İlhan'ın Talas'ı temsil ettiği fuarda Talas Belediyesi standı ilk günden ilgi odağı oldu.

Başta Rota Talas olmak üzere Talas'ta yer alan çok sayıda tarihi ve turistik eser ile kültürel mirasın yansımalarının sergilendiği Talas standı çok sayıda ziyaretçi tarafından gezildi.

Fuarla birlikte eşzamanlı olarak Tarihi Kentler Birliği Toplantısı da düzenlenecek ve ödül töreninin yanı sıra çeşitli eğitim programları gerçekleştirilecek.

Bünyan Dostları 3. Olağan Genel Kurulu

Kayseri ve Bünyan ilçesini tanıtmak amacıyla çeşitli faaliyetlere imza atan Bünyan Dostları Grubu Derneği 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, olağan genel kurulda yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri seçilirken Şener Serim üyelerin oyları ile yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Serim, 2012 yılında kurulan dernek çatısı altında Bünyan Kış Yüzme Şenliği, Bünyan Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü, Bünyan Anneler Günü Yürüyüşü gibi faaliyetlerle birlikte çeşitli kitaplar da basarak Bünyan'ı tanıtmaya çalıştıklarını belirtti.

Melikgazi Belediyesine iki yeni trafo merkezi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçe sınırlarında yer alan 2 bölgeye 2 trafo merkezi tahsis edildiğini belirtti.

İlçenin mahallelerinde aydınlatma, ısınma ve her türlü elektrikli cihazların kesintisiz çalışabilmesi için bazı bölgelerde KCETAŞ tarafından trafo merkezleri oluşturulduğunu hatırlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Trafo merkezleri belediye tarafından gösterilen uygun alanlara inşa edildi. Melikgazi'de mahalleler büyüyor ve gelişiyor. Mahallelerde çok katlı binaların artması ile enerji ihtiyacı da artmaktadır. Belediye Meclisimizce ilçe sınırları içerisinde yer alan Altınoluk, Anbar ile Battalgazi mahallelerinde trafo yapılarak kesintisiz enerji sağlanabilmesi için belediyemiz meclis kararı ile arsa tahsisi yapıldı. Bölge halkına hayırlı olsun."