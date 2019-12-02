Kayseri'den kısa kısa

Kocasinan Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 10 madde görüşüldü.

Toplantıda, Erkilet Dere Mahallesi'nde belediyeye ait olan parselin Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Daire Başkanlığı adına tahsis edilmesi talebi ile Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği ve Kayseri Engelli Spor Kulüpleri Derneği'ne nakdi yardım yapılması talepleri görüşülerek karara bağlandı.

Çolakbayrakdar, yaptığı konuşmada, engellilerin her zaman yanlarında olduklarını ve onların sosyal hayata katılımlarına büyük önem verdiklerini belirtti.

Kocasinan Belediyesi olarak engellilerin yaşam standardını yükseltmek için çalıştıklarını kaydeden Çolakbayrakdar, "Yaptığımız hizmetlerle engelli vatandaşlarımızla gönül köprüsü kuruyoruz. Onların güler yüzleri ve hayır duaları bizleri mutlu ediyor. Engelsiz bir yaşam için her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız. Hizmetlerimizle sadece özel günlerde değil, her gün onlara destek oluyoruz. Toplantımızda alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediye Meclisi toplandı

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yönetiminde gerçekleştirilen Melikgazi Belediye Meclisi aralık ayı toplantıda 25 madde görüşüldü.

Palancıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, söz konusu vatandaşa hizmet olunca meclis kararlarının hızlı değerlendirildiğini belirterek, "Bugün alınan kararlarımızın tamamı oy birliği ile alınmıştır. Bundan dolayı şehrimiz ve ülkemizin geleceği, birlik ve beraberliğimiz adına Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. İlçemizde yer alan alanlarda imardaki planlı ve sağlıklı şehirleşme uzun dönemde modern, yeşillikler içinde ve planlı bir şehir yaşamı olarak halka yansıyacak." açıklamasında bulundu.

Yahyalı'da Avlağa Mahalle Konağı hizmete açıldı

Yahyalı Belediyesi tarafından yaptırılan ve içerisinde muhtar evi ve toplantı salonu bulunan Avlağa Mahalle Konağı hizmete açıldı.

Açılış törenine katılan Belediye Başkanı Esat Öztürk, konağın mahalle halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

İlçedeki kurumlarla uyum içinde çalıştıklarını kaydeden Öztürk, şunları aktardı:

"Mahalle konağımız mahallemize hayırlı olsun. Belediyemiz, kaymakamlığımız, jandarmamız ve diğer kurumlarımızın kullanacağı güzel toplantı salonumuz oldu. Avlağa Mahallemizde birkaç dokunuş yaptık. En büyük sıkıntımız olan foseptik çukuru sorunu büyük ölçüde giderildi. Bununla ilgili mahallemizde çalışma yapan KASKİ Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Belediye olarak mahallemize selektör binası ve camimizde çevre düzenleme çalışması yaptık. Önümüzde yıl da çok virajlı olan şelale yolunun 2 kilometrelik kısmını elden geçirip, düzenleyeceğiz."

Törene, Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Murat Yazıcı, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı ile belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.