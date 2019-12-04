Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, turizm, seyahat acentelerinin ve tur operatörlerinin yetkilileriyle görüştü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, kentin turizm değerlerinin tanıtımı amacıyla İstanbul'da, turizm, seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin yetkilileriyle görüşerek, Kayseri hakkında bilgi verdi.

Kayseri'nin pek çok başlıkta önemli turizm değerlerini bünyesinde bulundurduğunu belirten Büyükkılıç, kentin önemli bir destinasyon olduğunu vurguladı.



Programda, gastronomi, sağlık, spor, doğa, inanç ve kültür, balon ve kış turizmi başlığı altında sunum yapan Büyükkılıç, Kayseri'nin her yönüyle turizmin de merkezi olması için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Engelli dernek yöneticilerinden Büyükşehir'e ziyaret

Kayseri'de engelli dernek yöneticileri Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Savruk'u ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin, Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Eftal Özkartal, Kayserili Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ümmet Ekici ile özel öğrenciler, Savruk'u ziyarete ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyarette engelli derneklerini dinleyen Savruk, şunları kaydetti:

"Hiçbirimiz birbirimizden farklı değiliz. Bu nedenle önemli olanın faydalı olmaktır. Faydalı olmak sadece engelsiz insanlara ait olan bir şey değildir. Faydalı olan benim bildiğim pek çok engelli bireyimiz vardır. Dünyada birçok başarı elde etmişlerdir. Gerek spor, gerek kültür, gerek siyasi, gerek bilim yönünden damgalarını vurmuşlar, mesafe katetmişlerdir. Onun için insanları engelli veya engelsiz olarak ayırt etmeye hoş bakmıyorum. Çünkü, her insanın bir eksikliği vardır. Belki bedensel eksiklik olmayabilir ama insanın ruhu kötüdür, düşüncesi kötüdür. Esas engelli onlardır. Engeli ortaya getiren de onlar."

Program, hatıra fotoğrafı çekinilmesinin ardından sona erdi.

KTO ve KAYSİAD başkanlarından Molu'ya ziyaret

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayici ve İşadamları Derneği (KAYSİAD) Başkanı İbrahim Yılmaz, hayırsever iş insanı Faruk Molu'yu ziyaret etti.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülsoy ile Yılmaz, Molu'yu evinde ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretle ilgili konuşan Gülsoy, "Molu ailesi Kayseri ve ülke ekonomisine çok önemli hizmetler vermiş bir aile. Faruk Molu Bey'in babası Arif Molu, cumhuriyetin ilk yıllarında yabancı müteşebbislerle birlikte Kayseri- Sivas demir yolunu yapan bir yatırımcı. Merhum Arif Molu sadece demir yolu değil, barajlar konusunda da Türkiye'de birçok ilke imza atmış örnek bir şahsiyet." ifadelerini kullandı.