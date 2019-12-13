Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

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Kayseri'den kısa kısa

6 saat önce

Talas Belediyesi, ilçedeki okullara yönelik temizlik faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

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Talas Belediyesi, ilçedeki okullara yönelik temizlik faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesi öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda eğitim almaları için başta lavabo ve tuvaletler olmak üzere, kapı kollarından prizlere kadar geniş çaplı temizlik hizmeti veriyor.

Bu kapsamda ilçede bulunan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin tamamında rutin temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, önce arındırma sonra dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.

70 okulun bulunduğu Talas'ta her hafta ortalama 20 okulda yapılan çalışmalarda virüs kaynaklı bakteriyel enfeksiyonların önüne geçilmesi ve zararlı etkenlerin çocuklara bulaşmaması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçede bulunan okulların tamir, bakım, onarım ve diğer eksiklerinin giderilmesinin yanında temizliğiyle de düzenli olarak ilgilendiklerini belirtti.

Melikgazi Belediyesinden ağaçlandırma çalışmaları

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye fidanlığını ziyaret etti.

Burada daha yeşil bir Melikgazi için çalışmalara başladıklarını ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi Belediyemizin fidanlığını ziyaret ederek yakın zaman önce şehir dışından aldığımız ağaçları inceledik. 2020 yılında Melikgazi'ye altın yılını yaşatarak büyük bir ağaçlandırma yapacağız. Yalova, Bursa ve Adapazarı'nda inceleme ve çalışma yaparak farklı türde 13 bin civarında ağaç almıştık. Özellikle çınar ve ıhlamur gibi 20-25 yaşında ağaçlar aldık. Bunları yakında toprakla buluşturacağız ve Melikgazi'miz daha da yeşillenecek."

Hacılar'da tiyatro gösterisi

Hacılar Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde Anton Çehov'un "Kuğunun Şarkısı ve Tütünün Zararları" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Artizhane Sanat tarafından sahnelenen oyunu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, MHP İlçe Başkanı Mustafa Baloğlu ve Belediye Meclis üyeleri de izledi.

Oyun, Hacılarlı sanatseverlerden de yoğun ilgi gördü.

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Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:40 Kaynak: AA
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