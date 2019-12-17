Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

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Kayseri'den kısa kısa

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, esnafı ziyaret etti.

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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, esnafı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu, Camikebir Mahallesi'nde esnafı ziyarete ederek, iş yerlerini denetledi.

Esnafla etkili iletişim kurmak için "Esnaf Masası" kuracaklarını kaydeden Palancıoğlu, şunları aktardı:

"Esnafımızın sorunlarını çözecek bir arabuluculuk gibi hizmet verecek, aynı zamanda esnafa vizyon katacak, yeni yatırım ve ticaret alanlarına yön verecek, kişisel bakımdan satış ve pazarlamaya kadar çeşitli eğitimleri içeren bir esnaf masası kuracağız. Esnaf masasında devlet destekleriyle ilgili bilgiler de verilecek. Esnafımızın sorunlarını, esnaftan gelen bilgi ve önerilerin ışığında çözeceğiz. Ulaşım ve otopark, esnafımızı etkileyen ana sorunlar. Bunları acilen masaya yatırıp kent merkezlerini canlandıracağız."

Hacılar Belediyesi'nde akaryakıt ihalesi

Hacılar Belediyesi, 2020 yılı akaryakıt alımı ihalesini gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclis Salonunda kapalı teklif usulü gerçekleştirilen 230 bin litre motorin, 15 bin litre benzin alımı ihalesi yapıldı.

Yazı İşleri Müdürü Ahmet Hökelek'in başkanlığında gerçekleştirilen ihaleye katılan Çavdarlar Petrol 1 milyon 269 bin 640 lira, Altaylar Petrol 1 milyon 307 bin 50 lira teklif sundu.

İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.

MÜSİAD Kayseri'den "Kayseri'nin Gelecek Vizyonu" programı

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından "Kayseri'nin Gelecek Vizyonu" konulu program düzenlendi.

Talas Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, MÜSİAD Kayseri Şubesi'nde gerçekleştirilen toplantıda Talas Belediyesi'nin faaliyetleri ve projeleri ele alındı.

Soru cevap şeklinde devam eden programda, MÜSİAD yönetim kurulu üyelerinin Talas ile ilgili proje ve önerileri görüşüldü.

Programa, Talas Belediyesi Başkan Yardımcıları İsmail Güngör, Etem Mezgitli ve İlker Sülev, İmar AŞ Genel Müdürü Uğur Baş ile MÜSİAD Kayseri Şubesi yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:18 Kaynak: AA
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