Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

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Kayseri'den kısa kısa

6 saat önce

Melikgazi Belediyesi ve Tapu ve Kadastro 11'inci Bölge Müdürlüğü arasında web tapu üzerinden işlem yapılmasıyla ilgili protokol imzalandı.

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Melikgazi Belediyesi ve Tapu ve Kadastro 11'inci Bölge Müdürlüğü arasında web tapu üzerinden işlem yapılmasıyla ilgili protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, imzalanan protokolle artık web tapu sisteminden elektronik ortamda işlem yapılması mümkün hale gelecek.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, anlaşmayla ilgili kurumlar arasında daha hızlı çalışmak için protokol imzaladıklarını belirti.

Tapu ve Kadastro 11'inci Bölge Müdürü Mustafa Çetinkaya ise "Tapu ve kadastro olarak belediyemizle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunma gayretindeyiz. Bu hizmetleri de yürütürken de belediyemizle işbirliği içinde olmamız bizleri mutlu ediyor. İmzaladığımız protokol sayesinde de yine vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kazada hayatını kaybeden ailelere destek

Hizmet-İş Sendikası, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine bağlı vidanjör aracının kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Ahmet Karaçam ve Ali Suna'nın ailelerine ferdi kaza sigortasından temin edilen 100 bin lira teslim edildi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanlığı tarafından yaklaşık 7 yıldır tüm üyelerine sosyal proje kapsamında ferdi kaza sigortası yaptırıldığı belirtildi.

Hizmet - İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, şunları kaydetti:

"Elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden KASKİ Genel Müdürlüğü üyelerimiz Ali Suna ve Ahmet Karaçam'ın ailelerine girişimlerimiz sonucu sigortadan aldığımız 50'şer bin lira verilmiştir. Bu paralar ailelerin acılarını azaltmayacaktır. Fakat geri de bırakmış olduğu ve bize emanet olarak gördüğümüz ailelerinin ve yakınlarının az da olsa bir ihtiyacını karşılayacaktır. Aynı olayda yaşamını kaybeden üyemiz Ahmet Altıparmak'ın ailesi içinde girişimlerimiz devam ediyor. En kısa süre içerisinde ferdi kaza sigortasından temin ettiğimiz miktarı alıp ailesine inşallah teslim edeceğiz."

Hizmet İş Sendikası, Melikgazi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:32 Kaynak: AA
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