Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Şehir Kütüphanesi'ne dönüştürülecek tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan karihi Meryem Ana Kilisesi'nde kurulacak Şehir Kütüphanesi için yürütülen çalışmalar son aşamaya geldi.

Kütüphanede yer alacak kitapların sisteme girilerek raflardaki yerini alması için çalışmalar devam ediyor.

Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret ederek çalışmaları takip eden ve kitapları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kiçikapı'daki bu önemli tarihi eseri fonksiyonel bir hale getirip kütüphane olarak hizmete açacaklarını kaydetti.

Büyükkılıç, "Kütüphanemizde 43 bin kitap bulunacak. Teknolojinin tüm imkanlarından faydalanılarak yapılan kütüphanemiz şehrimize hayırlı uğurlu olsun. 15 Ocak'ta çalışmaları tamamlamayı düşünüyoruz. Böyle bir eseri şehrimize kazandırmanın huzurunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Evliliğe İlk Adım" semineri

Kayseri Müftülüğünce yeni evlenen ve düğün hazırlıkları yapan çiftlere yönelik düzenlenen "Evliliğe İlk Adım" seminerlerine katılan çiftlere katılım belgeleri verildi.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamaya göre, belge töreninde, seminerlere katılımlarından dolayı yeni evli ve evliliğe adım atacak çiftlere teşekkür eden Müftü Şahin Güven, seminerlerin 2020 yılı içerisinde de devam edeceği, katılmak isteyenlerin il ve ilçe müftülüklerine başvuru yapabileceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından, Müftü Güven tarafından katılımcılara belgelerini verdi ve kitap seti hediye etti.

Kocasinan Çocuk Kulübünden çocuklara ücretsiz kurs

Kocasinan Belediyesi tarafından 2017 yılında kurulan Kocasinan Çocuk Kulübünde, 9 farklı branşta 2 bin 726 kursiyere ücretsiz eğitim verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kurs 7-14 yaş arası çocuklara yönelik olarak düzenlendi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçede yaşayan çocuklar için birbirinden önemli hizmetlere ve projelere imza attıklarını ve çocuklar için pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirtti.

Başkan Çolakbayrakdar, eğitimlerle ilgili şunları kaydetti:

"Kurduğumuz Kocasinan Akademi'nin eğitimden spora, kültürden sanata açmış olduğu kurslarla çocuklarımızın daha donanımlı yetişmelerine katkı sağlıyoruz. Ayrıca Çocuk Kulübümüzün yaptığı etkinliklerdeki en büyük amacı milli ve manevi değerlerimize bağlı nesiller yetiştirmektir. Çocuklara tiyatro, bağlama, el sanatları, gitar, halk oyunları, resim, Türkçe, İngilizce ve zeka oyunları gibi eğitimlerin yanı sıra gün ve haftanın önemine göre çeşitli etkinlikler düzenleniyor."