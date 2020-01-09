Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

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Kayseri'den kısa kısa

6 saat önce

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye bünyesinde hizmet veren "Beyaz Masa" birimini ziyaret etti.

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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye bünyesinde hizmet veren "Beyaz Masa" birimini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalçın belediye bünyesindeki "Beyaz Masa" birimini ziyaret ederek, personelden çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Ziyarette, gelen telefonları cevaplayan Yalçın, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Yüz yüze görüşmeler ve telefonla iletişimin olumlu geri dönüşleri olduğunu belirten Yalçın, "Öncelikle yeni yıl barış, huzur ve kardeşlik getirsin. Yeni yılda da Beyaz Masa uygulamamız devam ediyor. Telefonlara bakıyoruz. Şükürler olsun vatandaşlarımızdan gelen belediyeyle alakalı talep çok az. Bugün 33 vatandaşımızı dinledik. Talepler içerisinde belediyemizin yapamayacağı, yetişemeyeceği çok fazla talep yok. Yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz. Vatandaşlarımızla yüz yüze görüşmek çok verimli oluyor." ifadelerini kullandı.

Tarımsal öğrenimin 174. yılı

Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Ali Koç, tarımsal öğreniminin 174. yılını kutladıklarını ifade etti.

Dünyada gelişmişliğin göstergesinin dengeli, sağlıklı kendine yeten gıda üretme ve üretim alanına sahip çıkma temeline dayandığını belirten Koç, tarımın değişen ekonomik şartlara uyum sağlayabilmesi için teknoloji ve eğitimle içi içe olması gerektiğine işaret etti.

Bugün ülke tarımında verim ve kalitenin artmasının ziraat mühendisleri sayesinde gerçekleştiğini vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Dünya ülkeleri, tarımsal üretime, üretim kaynaklarının korunmasına azami dikkat ederek bu kaynakları etkin bir şekilde kullanmaktadır.

Ülkemizde de bunun sağlanmasında, iyi yetişmiş ziraat mühendislerinin varlığı ile doğru bilgi ve beceriye sahip üreticinin etkili olacağı aşikardır. Çünkü tarımsal üretimin temel amacı olan gıda üretimi dünyada stratejik sektör olma özelliğini her geçen gün öne çıkarmaktadır."

Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:50 Kaynak: AA
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