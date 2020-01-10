Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

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Kayseri'den kısa kısa

6 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde özel bir firma tarafından Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesine ambulans hibe edildi.

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Kayseri'nin Develi ilçesinde özel bir firma tarafından Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesine ambulans hibe edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hibe edilen ambulansın evde sağlık hizmetlerinde kullanılacağı belirtildi.

Evde Sağlık Hizmetlerindeki ekip sayısının 13'den 20'ye çıktığını ifade eden İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kayseri Devlet Hastanesinde boşa çıkan 100 yoğun bakım yatağını, evde sağlık hizmetlerine devrederek hastalara destek olmaya çalıştıklarını vurguladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Tamer'den Develi ilçesine ziyaret

Tamer, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı ziyaret etti. İlçenin hizmetlerin en güzeli hak ettiğini belirten Tamer, birlik ve beraberlik içerisinde Develi, Kayseri ve Türkiye için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Yeni yapılacak devlet hastanesinin takipçisi olduğunu belirten Tamer, "Develi böylesi bir hastaneyi ziyadesiyle hak eden bir ilçemiz. Develi halkı olarak sizlerin bu hastaneyi ne kadar istediğinizi biliyorum. İnşallah yazın hastanemizin açılışını hep beraber gerçekleştireceğiz ve yeni hastanemizdeki ilk ameliyatı da bizzat ben yapacağım." ifadelerini kullandı.

Develi'nin yeni devlet hastanesine acil olarak ihtiyacı olduğunu belirten Cabbar da yapımı devam eden yeni devlet hastanesinin Develi ve çevre ilçeler için büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Hatice Çarpar, Kayseri, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:08 Kaynak: AA
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