Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, bazı ziyaretlerde bulundu.

Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çopuroğlu, . Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret ederek, işletme sahipleriyle sohbet etti.

Çopuroğlu, ziyaretlerle ilgili şunları kaydetti:

"Her fırsatta halkımızla birlikte olmaya çalışıyoruz. Onları dinliyoruz, bizden beklentileri ile ilgili bilgiler alıyoruz. Bu ziyaretlerin bizlerin halkımıza hizmet etmesi, halkımız da bizden beklentilerini öğrenerek daha bilinçli, sonuca odaklı adımlar atmamızı sağlıyor. Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı olarak seçilen Halil Çevik ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Genç ve dinamik başkanımız ve yönetimine çalışmalarında başarılar diliyoruz. Ziya Gökalp Mahalle Muhtarımız Nurcan Göktaş'ı da daveti üzerine ziyaret ederek mahalledeki çalışmalar hakkında bilgiler aldık. İl Başkanlığımızda misafir ettiğimiz Sivaslılar Derneği Genel Sekreteri Erkan Öztürk ve Dernek Yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz."

Büyükkılıç yatırım toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2020 yılında daire başkanlıkları ve iştirakleri tarafından yapılacak yatırımları değerlendirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Lisesi'nde bu yıl içinde üçüncü kez gerçekleştirilen yatırım toplantısı 5 saat sürdü.

Büyükkılıç, Kayseri'yi daha konforlu hale getirmek için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

2020 yılının turizm ve yatırım yılı olacağını belirten Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Gerek belediyemiz birimlerinin yapacağı gerekse Ankara boyutunda gerçekleştirilecek yatırımlar var. Bu toplantılarımızda şehir merkezi ve ilçelerde yapılacak yatırımları gözden geçiriyoruz. Kentsel Dönüşüm, Park Bahçe Ağaçlandırma ve Fen İşleri çalışmalarını gözden geçirdik. Şehrimizi daha mamur ve daha yaşanabilir hale getirmeye çalışıyoruz. Kayserimizde büyük şehirlerin konforu var ama büyük şehirlerin sıkıntısı yok."

Yeni kütüphane 2 günde 5 bin kişi ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarihi Meryem Ana Kilisesi binasında açılan Şehir Kütüphanesi'ni iki günde 5 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, 15 Ocak'tan itibaren hizmet vermeye başlayan Şehir Kütüphanesi'ni gezerek ziyaretçileriyle görüştü.

Kütüphaneye ders çalışmak ve kitap okumak için gelen öğrencilerle sohbet eden Başkan Büyükkılıç, kütüphanenin Kayseri'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, kütüphane ile ilgili, "Kütüphanemiz, şehir merkezinde olması, öğrencilerin rahatlıkla çalışabileceği fiziki ortamın sağlanması nedeniyle büyük ilgi görüyor. İki günde 5 bin ziyaretçisi oldu. Önümüzdeki hafta içinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımızın da katılacağı törenle açılışını gerçekleştireceğiz. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.