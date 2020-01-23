Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi ekipleri, okullarda dezenfekte çalışması yapıp, zararlı mikroorganizmaların ve salgın hastalıkların yayılmasını önleyerek, öğrencilere daha hijyenik bir ortam sunuyor.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye tarafından 2016 yılında hizmete sunulan "Okul Temizlik Hijyen Ekibi" uygulamasıyla 82 ilkokul ve ortaokulda lavabo ve tuvalet ile sıhhi mekan temizlikleri her gün 4 farklı ekip ve 15 personel tarafından düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Dünya Sağlık Örgütünün onayladığı ULV ilaçlama sistemiyle haftada bir dezenfekte çalışması yapan ekipler, bu sayede zararlı mikroorganizmaların ve salgın hastalıkların yayılmasını önlüyor.

Yapılan çalışmaları konularında uzman biyolog, ziraat mühendisi ve sağlıkçılar denetleyerek, çalışmalara aktif olarak katılıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha sağlıklı nesiller

yetiştirilmesi ve çocukların daha iyi bir geleceğe hazırlanması için her türlü gayreti gösterdiklerini belirterek, "Bu doğrultuda Kayseri'de ilk olarak 4 yıl önce hayata geçirdiğimiz 'Okul Temizlik Hijyen Ekibi' projesiyle, okulların fiziki temizliğinin yanında hijyenik temizliğini de yaparak, dezenfekte ediyoruz. Bu çalışmalara ek olarak 2019 yılında bahçe temizlik uygulamalarını da ekledik. Okullarımızın bahçelerini de ilgili ekiplerimiz temizliyor." ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, Bakan Yardımcısı Demircan'a çalışmalarını anlattı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'a, ilçede hayata geçirilen ve restorasyon çalışmaları devam eden tarihi yapılar ve Kapalı Çarşı'da yapılması gereken çalışmalarla ile ilgili bilgi verdi.

Kapalı Çarşı'nın Kayseri için çok önemli olduğunu ve burada yapılacak çalışmalarla çarşının yeniden canlanacağını vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kapalı Çarşı bizler için çok önemli. Burada Kayseri'nin tarihi yatıyor. Kapalı Çarşı, yerleşmiş bir kültürün mirasını taşımaktadır. Şehirlerin en önemli uğrak noktaları. Şehir merkezi bizim için misafir odası. Kapalı Çarşı'yı tekrar ayağa kaldırmak için yapılması gereken restorasyonundan, fonksiyon yüklemesine kadar birçok çalışmaya bakanlığın destek vermesi çok önemli. Tarihi Kapalı Çarşı, Kayseri Kalesi'ne açılan kapıları ile önemli bir ticaret merkezi konumunda. İnşallah bu tarihi alanlarda Kayserimize yakışır bir şekilde temiz, nezih güzel bir ortam hazırlayacağız."