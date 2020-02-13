Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

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Kayseri'den kısa kısa

6 saat önce

Kayseri'de, "Çocuk İstismarını Tespit ve Önlemeye Yönelik Öğretmen Yeterliliklerinin Güçlendirilmesi" projesinin açılış toplantısı yapıldı.

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Kayseri'de, "Çocuk İstismarını Tespit ve Önlemeye Yönelik Öğretmen Yeterliliklerinin Güçlendirilmesi" projesinin açılış toplantısı yapıldı.

Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Polisevi'nde gerçekleştirilen törenin ardından, konsorsiyum heyeti ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Hakan Aydın, 24 ay olarak tasarlanan projede, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün de konuyla ilgili eğitim faaliyetlerinin öğretmen katılımını teşvik ederek desteklenmesi rolüyle sosyal ortak olarak yer aldığını ifade etti.

Aydın, projede tıp, psikoloji, eğitim, hukuk ve iletişim güvenlik bilimlerinin katkılarının birbirlerini tamamlayıcı nitelikte tasarımlandığını belirtti.

MELMEK'te çölyak hastalarına glütensiz mutfak eğitimi

Melikgazi Belediyesi Mesleki Eğitim ve Sanat Kurslarında (MELMEK), çölyak alerjisi bulunan hastalara ve yakınlarına, glütensiz malzemelerle ekmekten pastaya kadar yiyecekleri yapabilmeleri için eğitim veriliyor.

Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisleri'nde eğitim gören kursiyerleri ziyaret eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak çölyak hastaları için yemek kursu açtıklarını ifade etti.

Marketlerde glütensiz ürün bulamayan ve bu manada hayatları oldukça zorlaşan çölyak hastaları ve yakınlarının bu derslere katılarak glütensiz malzemelerle ekmekten pastaya sevdikleri yiyecekleri hazırlamayı öğrendiklerini kaydeden Palancıoğlu, "Kayseri'nin de yemeklerini yapabilmeleri için eğitim veriyoruz. Vatandaşlarımıza mümkün olduğunca endüstriyel ve işlenmiş gıdalar tercih etmemelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya da verilen hizmetten dolayı Palancıoğlu'na teşekkür etti.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:56 Kaynak: AA
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