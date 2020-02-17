Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

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Kayseri'den kısa kısa

6 saat önce

Leyla ile Mecnun oyunu Kayseri Devlet Tiyatrosunda sahnelenecek.

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Leyla ile Mecnun oyunu Kayseri Devlet Tiyatrosunda sahnelenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı Kayseri Devlet Tiyatrosunun ilk oyununun 28 Şubat'ta sahneleneceğini ifade etti.

Kayseri'yi kültür ve sanatta önemli bir şehir yapmak için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirten Büyükkılıç, "Kayseri Devlet Tiyatrosu için yoğun gayret gösteriyoruz. Tiyatroyu daha modern hale getirmek için kısmi tadilat çalışmalarını sürdürüyoruz. Kayseri aynı zamanda tiyatro şehri de olacak dedik ve sözümüzde durduk. Girişimlerimiz sonucu ilk oyun 28 Şubat'ta sahnelenecek." ifadelerini kullandı.


İskender Pala'nın yazdığı Leyla ile Mecnun oyunu, 28 Şubat'ta Kayseri Devlet Tiyatrosunda sahnelenecek.

Kocasinan Belediyesinden özel eğitim gören çocukların evlerine ziyaret

Kocasinan Belediyesi, ilçede yaşayan özel eğitim gerektiren çocukları evlerinde ziyaret ediyor.

Özel eğitim gerektiren çocukların sosyalleşmesi ve topluma kazandırılması için başlatılan "Kocasinan'ın Gönül Yolcuları" projesi ile çocukların mutlu olduğu, özel günlerinin kutlandığı ve keyifli anların yaşandığı anlamlı bir etkinlik gerçekleştiriliyor.

Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde başlatılan proje kapsamında ilk ev ziyareti Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden 8 yaşındaki epilepsi hastası Rabia Akkoyun'a gerçekleştirildi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle engelli vatandaşlarla gönül bağını daha da kuvvetlendirdiklerini ve sosyal belediyecilik anlayışıyla engellilerin önündeki tüm engelleri kaldırma gayreti içinde olduklarını anlattı.

Kocasinan Belediyesi, güreş sporu için takım kuracak

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, birçok branşta ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde eden Kocasinan Spor Kulübü çatısı altında güreş takımı kurulacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Antrenörler Derneği Kayseri Şubesini ziyaret eden Çolakbayrakdar, burada yaptığı konuşmada, belediye olarak spor ve sporcuya destek olduklarını belirterek, "Meclis üyelerimizle aldığımız karar doğrultusunda amatör futbola gereken desteği veriyoruz. Katkılarından dolayı meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Özellikle şehrimizden yetişmiş sporcu ve antrenörlere çok daha fazla ihtiyaç olduğunu görebiliyoruz." açıklamasında bulundu.

Devlet Tiyatroları, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:08 Kaynak: AA
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