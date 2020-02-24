Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tavukçu Mahallesi'nde oluşturulan Kayseri Mahallesi'ni gezdi.

Eski Kayseri evlerinin yer aldığı Kayseri Mahallesi'nde restorasyonu devam eden üç konakta incelemelerde bulunan Büyükkılıç, Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Büyükkılıç, Kayseri Mahallesi'nin yeni konakların restorasyonu ile büyümeye devam ettiğini ve eski Kayseri evlerinin gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasını sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Kayseri'ye Etnospor ve Okçuluk Merkezi kurulacak

Büyükkılıç, ihale hazırlıkları tamamlanan Etnospor ve Okçuluk Merkezi'nin, Türkiye'nin bu alandaki en önemli ve modern tesisi olacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükkılıç, Kayseri'yi sporun merkezi yapmak için yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Anadolu Harikalar Diyarı yanına yapılacak olan Etnospor ve Okçuluk Merkezi için tüm hazırlıkları tamamladıklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Projenin ihalesini yaparak yapımına hızla başlayacağız. Toplam 49 bin metrekare alanda kuracağımız Etnospor ve Okçuluk Merkezi, bu alanda ülkemizin en önemli tesisi olacak. Merkezimizde Etnospor dalları olan Atlı Cirit, Atlı Okçuluk, Kökbörü, Aba Güreşi, Aşık Oyunları, Kuşak Güreşi, Mangala, Mas Güreşi, Şalvar Güreşi, Yabusame, Yağlı Güreş, Yaya Okçuluğu gibi branşların yanında Olimpik Okçuluk ve Güreş ile fitness sporlarının da yapılabileceği açık, yarı açık ve kapalı alanlar bulunacak."