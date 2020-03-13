Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

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6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, dört ilçenin belediye başkanları ile yatırım koordinasyon toplantısında bir araya geldi.

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, dört ilçenin belediye başkanları ile yatırım koordinasyon toplantısında bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında Başkanlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen Yatırım Koordinasyon Toplantısı'nda, Özvatan Pınarbaşı, Sarıoğlan ve Sarız ilçelerine yönelik yatırımlar ele alındı.

Belediye başkanlarının talep ve görüşlerinin yer aldığı toplantıda MHP İl Başkanı Serkan Tok ile Milletvekili Baki Ersoy da katıldı.

Çalışmalarda KASKİ ve Elektrik Şirketi'ni ilgilendiren konularla ilgili koordinasyon da sağlandığı kaydedildi.

KAYSO'dan fahiş fiyat uyarısı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yaptığı yazılı açıklamada, fahiş fiyatla mal satışı yapan firmaları uyararak, bu firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını bildirdi.

Büyüksimitci, koronavirüs nedeniyle son günlerde özellikle maske ve dezenfektan gibi hijyen ürünlerine aşırı zam yapan firmalar olduğunu belirtti.

Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Büyüksimitci, "Bizde Kayseri Sanayi Odası olarak, şehrimizde ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarımızı çalıştıracağımızı, bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz." ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Kayseri Sanayi Odası, Memduh Büyükkılıç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:06 Kaynak: AA
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